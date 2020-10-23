Политолог Шатров назвал абсурдным заявление Трампа о том, что Байден получил $3,5 млн от РФ

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23 октября 2020, 12:13 [ «Аргументы Недели» ]

президент США Дональд Трамп, CNP/AdMedia

Политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Джо Байден получил $3,5 млн от России.

По словам Игоря Шатрова, подобное заявление действующего американского лидера в рамках финального раунда теледебатов является совершенно абсурдным и скандальным, не имеющим под собой никакой почвы. "Это фантазии президента Трампа – это ясно", – подчеркнул политолог в беседе с Радио Sputnik.

Эксперт считает, что Трамп, не понимает, как устроена Россия, а также, какие отношения могут складываться между различными персонажами в российской политике. Шатров также напомнил, что президент РФ Владимир Путин не раз заявлял, что Москва не вмешивается в выборы на территории США и готова работать с любым президентом, которого выберут американцы. Политолог не исключил, что Дональд Трамп, осознав, что у него на грядущих выборах может сложиться "не самая лучшая ситуация", решил набрать очки в своем стиле.