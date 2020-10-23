Издание Frankfurter Rundschau: Швеция вооружается против России

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23 октября 2020, 12:05 [ «Аргументы Недели» ]

Учения шведского флота, Sweden hunts suspected foreign s / globallookpress.com

Швеция вооружается против Российской Федерации. Соответствующая точка зрения высказана в материале, появившемся некоторое время назад на страницах немецкой прессы.

Издание Frankfurter Rundschau пишет, что Стокгольм увеличивает свои военные расходы на 40%. В качестве обоснования данного шага в шведском правительстве назвали «действия России». В числе них глава Минобороны Петер Хультквист упомянул «агрессию против Грузии», присоединение Крымского полуострова, учения на Кольском полуострове в Арктике, в Северной Атлантике и Балтийском море.

Как говорится в процитированной публикации, во властных кругах Швеции не исключают, что силы РФ могут высадиться на острове Готланд. Предполагается, что это может произойти в случае вооруженного столкновения Москвы с Североатлантическим альянсом.

Ранее сегодня сообщалось, что украинский политик Алексей Журавко предсказал большую войну в «славянском мире».