Историк Рогулев оценил последний тур дебатов между Трампом и Байденом

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23 октября 2020, 11:44 [ «Аргументы Недели» ]

дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена, Kevin Dietsch - Pool via CNP/Consolidated News Photos

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев оценил последний тур предвыборных дебатов между американским лидером Дональдом Трампом и его соперником Джо Байденом.

Эксперт в беседе с RT отметил, что американский избиратель мало что узнал для себя из дебатов, которые состоялись ранее, так как Трамп и Байден в основном обвиняли друг друга в различных преступлениях. Юрий Рогулев заявил, что экономические вопросы, темы помощи граждан и протестных выступлений оказались сжатыми и скомканными.

По словам специалиста, сторонники Джо Байдена и некоторые журналисты заметили, что демократ выглядел более солидно, чем Дональд Трамп.