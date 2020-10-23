Историк Рогулев оценил последний тур дебатов между Трампом и Байденом
23 октября 2020, 11:44[ «Аргументы Недели» ]
Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев оценил последний тур предвыборных дебатов между американским лидером Дональдом Трампом и его соперником Джо Байденом.
Эксперт в беседе с RT отметил, что американский избиратель мало что узнал для себя из дебатов, которые состоялись ранее, так как Трамп и Байден в основном обвиняли друг друга в различных преступлениях. Юрий Рогулев заявил, что экономические вопросы, темы помощи граждан и протестных выступлений оказались сжатыми и скомканными.
По словам специалиста, сторонники Джо Байдена и некоторые журналисты заметили, что демократ выглядел более солидно, чем Дональд Трамп.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.