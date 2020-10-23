Сайт Dat Viet: вертолеты США могли отследить полет российского «Циркона» на учениях
23 октября 2020, 09:41[ «Аргументы Недели» ]
Американские вертолеты могли отследить полет российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» на состоявшихся некоторое время назад учениях. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах вьетнамской интернет-прессы.
Как пишет портал Dat Viet, в Соединенных Штатах успешно испытали новое поколение средств радиоэлектронной борьбы - Advanced Off-Board Electronic Warfare (AOEW). Данная система была разработана с целью своевременного обнаружения и принятия мер по перехвату угроз от противокорабельных ракет противника на ранней стадии с высокой эффективностью.
Предполагается, что американские вертолеты, оснащенные системой AOEW, отследили полет «Циркона» на учениях, об успешном проведении которых российская сторона объявила в октябре.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что китайское издание Sohu поведало о «жестком ответе» Москвы на провокацию Японии у Курильских островов.
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