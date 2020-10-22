Издание Sohu рассказало о «жестком ответе» России на провокацию Японии у Курил

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22 октября 2020, 14:55 [ «Аргументы Недели» ]

Подводная лодка, MOD Russia / globallookpress.com

Недавняя провокация Японии у Курильских островов привела к «жесткому ответу» со стороны Российской Федерации. Соответствующая формулировка приведена в публикации, размещенной на страницах китайской сетевой прессы.

Издание Sohu пишет, что некоторое время назад Токио отправил в акваторию к востоку от Курил несколько крупных кораблей. Учения, в которых были задействованы суда, включали операцию по высадке десанта.

В процитированном материале рассказывается, что российский Тихоокеанский флот в ответ на данные действия направил несколько субмарин в Японское море, где они отработали ликвидацию условного врага. Затем группа Приморской флотилии нанесла удар крылатыми ракетами «Москит» по учебным целям на различных дистанциях.

Ранее в четверг сообщалось, что Валентин Василеску, эксперт из Румынии, высказал точку зрения, согласно которой российская система «Штора» могла бы защитить армянские БТР от уничтожения беспилотниками Азербайджана в ходе боевых действий на территории Нагорного Карабаха.