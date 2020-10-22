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Премьер Индии попал в скандал из-за политической торговли вакциной от коронавируса

, 19:07 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

Премьер Индии попал в скандал из-за политической торговли вакциной от коронавируса
премьер-министр Индии Нарендра Моди на фото пресс-службы

Партия премьер-министра Индии Нарендры Моди пообещала бесплатные дозы любой вакцины от коронавируса. Обещание было дано жителям восточного штата Бихар. Условием для получения была заявлена победа партии на выборах.

Это обещание уже стало скандалом. Партию премьер-министра Индии обвинили в политической игре с пандемией. В предвыборных обещаниях она пообещала жителям штата Бихар вакцину. Скандал бросил тень на самого главу кабмина.

«Превращать этот вопрос в вопрос выборов в связи с гуманитарным кризисом крайне аморально и неэтично», — заявляют теперь представители политического истеблишмента Индии.

В Индии ситуация с коронавирусом тяжелейшая. Страна находится на втором месте коронавирсной статистики. Поэтому на использование вакцины в политических целях там отреагировали очень остро.

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