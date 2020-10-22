Глава МИД Бельгии в реанимации из-за коронавируса

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22 октября 2020, 18:46 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото: pixabay.com

Министр иностранных дел Бельгии Софи Вильмес оказалась в реанимации. У нее тяжелая форма коронавируса.



Софи Вильмес находится в отделении интенсивной терапии после заражения коронавирусом. Ее госпитализировали в брюссельскую больницу, а потом перевели в реанимацию.

«Ее состояние не тревожит, она в сознании», — заявляет пресс-служба: «Она не страдает проблемными существующими заболеваниями».

О заражении Вильмес стало известно в субботу. Ранее она была премьер-министром. Эпоха премьерства нынешней главы МИД Бельгии ознаменовалась скандалом, в котором врачи устроили ей «коридор позора».