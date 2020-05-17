Видео, как в Бельгии врачи устроили премьер-министру «коридор позора»

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17 мая 2020, 19:05 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: twitter.com/Janosikgarciaz

Врачи одной из ведущих в Бельгии больниц - "Сен-Пьер" - организовали "коридор презрения и позора" премьер-министру королевства Софи Вильмес, которая посетила сегодня это медицинское учреждение.

Весь персонал выстроился в две шеренги и повернулся к кортежу премьер-министра спиной, чтобы продемонстрировать свое отношение к провалу бельгийского здравоохранения в период пандемии. Визит премьер-министра был незапланированным, Софи Вильмес приехала, чтобы выразить слова поддержки медикам и не ожидала такого приема.

В Бельгии медиков обязали выходить на сверхурочную работу, до сих пор для них нет каких-либо доплат. Премьер в течение 40 минут беседовала с персоналом больницы, дав обещание позаботиться как об их материальной, так и психологической поддержке.

По последним данным, в Бельгии выявили 55 280 случаев COVID-19. Умерли более девяти тысяч человек, самые высокие показатели смертности от коронавируса на душу населения. Тесты на коронавирус здесь проводятся только при острых симптомах заболевания.