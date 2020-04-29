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В Бельгии из-за коронавируса жителей попросили чаще есть картошку фри

, 10:34 [ «Аргументы Недели» ]

В Бельгии из-за коронавируса жителей попросили чаще есть картошку фри
Фото: pixabay.com

Бельгийцев из-за пандемии коронавирусной инфекции попросили чаще есть картошку фри. Жителям страны рекомендовали есть знаменитое блюдо не реже двух раз в неделю, передаёт КП.

Отмечается, что из-за угрозы распространения коронавируса в Бельгии закрыли все рестораны и бары, где продавалось популярное блюдо, которое изобрели в стране аж в XVII веке. Из-за этого возник переизбыток – картофель попросту некуда девать. Теперь порядка 750 тысяч тонн картофеля фри могут отправиться на свалку.

Ассоциация торговцев Belgapom обратилась к гражданам с призывом спасти продукт. Людей попросили чаще есть картофель фри до тех пор, пока не закончится нынешний кризис.

АБ

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