В Ирландии вспышка коронавируса в доме пожилых

22 октября 2020, 17:24[ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]Источник: twitter
У большинства обитателей дома престарелых в ирландском городе Голуэй оказался положительный результат на коронавирус. Об этом сообщил местный врач.
О самой вспышке написала газета Galway Daily. Большинство жителей дома престарелых в Голуэе дали положительный результат. Журналисты сообщили о 22 случаях заболевания коронавирусом в доме престарелых.
«Только что получил телефонный звонок из дома престарелых», — уточнил доктор Мартин Дэйли позднее. Он работает медиком в Голуэе: «26 из 28 жителей получили положительный результат COVID. Один человек умер, а другой очень болен».
По словам доктора, в доме престарелых помимо обитателей заразились сотрудники. Здоровы лишь одна медсестра и сиделка.
Ирландия переживает вторую волну коронавируса. Власти предприняли ограничительные меры. На этой неделе закрыты ряд магазинов. Людей просят оставаться дома и не выходить за границу 5 километровой зоны от дома.
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