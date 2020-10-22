В Ирландии вспышка коронавируса в доме пожилых

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22 октября 2020, 17:24 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: twitter

скриншот странички Galway Daily с публикацией про вспышку коронавируса в доме престарелых

У большинства обитателей дома престарелых в ирландском городе Голуэй оказался положительный результат на коронавирус. Об этом сообщил местный врач.

О самой вспышке написала газета Galway Daily. Большинство жителей дома престарелых в Голуэе дали положительный результат. Журналисты сообщили о 22 случаях заболевания коронавирусом в доме престарелых.

«Только что получил телефонный звонок из дома престарелых», — уточнил доктор Мартин Дэйли позднее. Он работает медиком в Голуэе: «26 из 28 жителей получили положительный результат COVID. Один человек умер, а другой очень болен».

По словам доктора, в доме престарелых помимо обитателей заразились сотрудники. Здоровы лишь одна медсестра и сиделка.

Ирландия переживает вторую волну коронавируса. Власти предприняли ограничительные меры. На этой неделе закрыты ряд магазинов. Людей просят оставаться дома и не выходить за границу 5 километровой зоны от дома.