Алиев заявил, что в Карабахе никогда не будет референдума о самоопределении

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22 октября 2020, 16:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Ильхам Алиев. Фото: сайт президента Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что референдума о самоопределении в Нагорном Карабахе не будет.

«Мы не согласимся на это. Мы не дали на это согласие во время переговоров и теперь, когда мы вернули значительную часть территорий, об этом не может быть и речи», – заявил азербайджанский лидер.

При этом, как отметил Алиев, Баку «не исключает культурную автономию армян в Нагорном Карабахе».

Ранее сообщалось, что Алиев не исключил встречи с Пашиняном в Москве для обсуждения конфликта в Карабахе.