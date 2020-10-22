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Алиев заявил, что в Карабахе никогда не будет референдума о самоопределении

, 16:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Алиев заявил, что в Карабахе никогда не будет референдума о самоопределении
Ильхам Алиев. Фото: сайт президента Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что референдума о самоопределении в Нагорном Карабахе не будет.

«Мы не согласимся на это. Мы не дали на это согласие во время переговоров и теперь, когда мы вернули значительную часть территорий, об этом не может быть и речи», – заявил азербайджанский лидер.

При этом, как отметил Алиев, Баку «не исключает культурную автономию армян в Нагорном Карабахе».

Ранее сообщалось, что Алиев не исключил встречи с Пашиняном в Москве для обсуждения конфликта в Карабахе.

ДВа

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