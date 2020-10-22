Алиев не исключил встречи с Пашиняном в Москве для обсуждения конфликта в Карабахе
22 октября 2020, 13:40[ «Аргументы Недели» ]Источник: Nikkei
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг, 22 октября, заявил, что не исключает встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Москве для обсуждения конфликта в Нагорном Карабахе.
Ильхам Алиев в рамках беседы с журналистами, однако, подчеркнул, что не получал приглашения от российского коллеги Владимира Путина для визита в Москву. Глава Азербайджана также выразил сожаление в связи с тем, что перспективы мирного урегулирования конфликта в Карабахе с действующим правительством Армении "очень далеки".
Ранее сегодня армянский премьер заявил, что Азербайджан во время боевых действий в Нагорном Карабахе понес большие потери, вследствие чего в настоящий момент вынужден использовать на поле боя свои последние резервы.
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