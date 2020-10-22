Пашинян заявил, что военные Азербайджана бросают в бой свои последние резервы

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22 октября 2020, 07:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Sputnik Армения

премьер-министр Армении Никол Пашинян, Paolo Pizzi/ZUMAPRESS.com

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан во время боевых действий в Нагорном Карабахе понес большие потери, вследствие чего вынужден использовать на поле боя свои последние резервы.

Пашинян отметил, что азербайджанские военные располагают очень большими ресурсами, однако армянские солдаты наносят ВС противника "невероятно крупный урон".

Премьер Армении предположил, что именно серьезные потери Азербайджана являются одной из причин, которая заставляет Баку отказывается от гуманитарного перемирия и процесса выноса тел погибших. По мнению Никола Пашиняна, азербайджанские власти не хотят "доставки в страну более десяти тысяч тел военнослужащих".