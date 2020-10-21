Никол Пашинян: вопрос Карабаха не имеет дипломатического решения

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21 октября 2020, 17:49 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил 21 октября, что из-за продолжения боевых действий, урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе на данном этапе невозможно дипломатическими путями. Об этом сообщает портал EAD.

В прямом эфире он заявил: «Во-первых, я хочу констатировать, что мы должны осознать — вопрос Карабаха на данном этапе и начиная с этого этапа не имеет дипломатического решения на долгое время. Все те надежды, предложения, что надо найти дипломатические решение в данной ситуации, должны считаться завершенными. Мы всегда говорили, что готовы решить вопрос на основе компромисса. Но то, что приемлемо для армянской стороны, сейчас уже неприемлемо для азербайджанской стороны».

Пашинян указал, что армянские власти неоднократно говорили о готовности решить вопрос на основе взаимных компромиссов. Но практика показала, что логика армянской стороны, не совпадает с азербайджанской. «То есть, на то, на что мы согласны или будем согласны с учётом переговоров и других факторов, Азербайджан не согласен», — пояснил глава правительства.