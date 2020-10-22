Лукашенко заявил, что у РФ и Белоруссии друзей в мире немного
22 октября 2020, 11:51[ «Аргументы Недели» ]Источник: Telegram
Президент Белоруссии Александр Лукашенко утром в четверг, 22 октября, заявил, что в мире, "ошалевшем от пандемии" коронавируса нового типа и прочих событий, у Москвы и Минска немного друзей.
В рамках встречи с главой Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным Александр Лукашенко отметил, что другие страны проявляют к Российской Федерации и Белоруссии интерес. "Мы должны реагировать", – подчеркнул сегодня глава республики.
Напомним, встреча Александра Лукашенко и Сергея Нарышкина проходит во Дворце Независимости в Минске.
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