Лукашенко заявил, что у РФ и Белоруссии друзей в мире немного

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22 октября 2020, 11:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Telegram

президент Белоруссии Александр Лукашенко, Russian Presidency/ZUMAPRESS.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утром в четверг, 22 октября, заявил, что в мире, "ошалевшем от пандемии" коронавируса нового типа и прочих событий, у Москвы и Минска немного друзей.

В рамках встречи с главой Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным Александр Лукашенко отметил, что другие страны проявляют к Российской Федерации и Белоруссии интерес. "Мы должны реагировать", – подчеркнул сегодня глава республики.

Напомним, встреча Александра Лукашенко и Сергея Нарышкина проходит во Дворце Независимости в Минске.