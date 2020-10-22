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На Украине поставлен антирекорд по числу суточного заболевания коронавирусом

, 11:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

На Украине поставлен антирекорд по числу суточного заболевания коронавирусом
Фото: pixabay.com

На Украине число заболевших коронавирусом за сутки впервые превысило 7 тысяч.

По данным Совета национальной безопасности и обороны Украины, по состоянию на утро 22 октября в стране зафиксировано 7053 новых случаев заражения коронавирусом. Это цифра является новым абсолютным антирекордом за всю историю эпидемии на Украине.

Больше всего случаев заражения за минувшие сутки зафиксировано в Киеве, Харьковской и Одесской областях.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал условие, при котором на Украине введут жесткий карантин.

ДВа

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