На Украине поставлен антирекорд по числу суточного заболевания коронавирусом
22 октября 2020, 11:11[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
На Украине число заболевших коронавирусом за сутки впервые превысило 7 тысяч.
По данным Совета национальной безопасности и обороны Украины, по состоянию на утро 22 октября в стране зафиксировано 7053 новых случаев заражения коронавирусом. Это цифра является новым абсолютным антирекордом за всю историю эпидемии на Украине.
Больше всего случаев заражения за минувшие сутки зафиксировано в Киеве, Харьковской и Одесской областях.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал условие, при котором на Украине введут жесткий карантин.
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