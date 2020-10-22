Затулин заявил, что следует напомнить, какое государство является ведущим на постсоветском пространстве

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22 октября 2020, 10:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Константин Затулин. Фото: сайт ГД

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин считает, что именно Азербайджан и Турция нарушили мир в Нагорном Карабахе, чтобы добиться военного реванша.

Парламентарий заявил, что «им напомнить, какое государство является ведущей страной на постсоветском пространстве». Затулин не уверен на счет того, каким именно образом должна поступить Москва.

«Возможно в форме демонстративного усиления военного потенциала Армении или в форме обращения к ОДКБ из-за необходимости принять меры по защите армянской – не нагорно-карабахской, а армянской территории – путем десантной операции, путем размыкания воздушной блокады», – сказал он.

Затулин также отметил, что если потребуется, нужно внятно объяснить Грузии, что она должна спокойно воспринять, что через ее воздушное пространство будут направлены необходимые силы и средства в Армению.

Ранее вице-президент Турции Октай заявил, что Анкара отправит войска в Карабах, если получит такую просьбу от Баку.