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Трамп не считает поддержку Байдена Обамой поводом для беспокойства

, 09:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Трамп не считает поддержку Байдена Обамой поводом для беспокойства
экс-президент США Барак Обама, face to face/Instagram

Президент США Дональд Трамп в рамках митинга заявил, что поддержка кандидата на пост американского лидера от демократов Джо Байдена экс-лидером Штатов Бараком Обамой не должна беспокоить республиканцев.

Ранее 44-й президент США Барак Обама выступил на митинге в поддержку Джо Байдена и подверг Дональда Трампа жесткой критике. 

Действующий американский лидер заявил, что никто так активно не участвовал в агитации в пользу соперницы Трампа на выборах 2016 года Хиллари Клинтон, как Обама. "Он был повсюду", – заметил политик и добавил, что все равно одержал победу и стал президентом. 

ЕТ

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