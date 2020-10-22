Трамп не считает поддержку Байдена Обамой поводом для беспокойства
22 октября 2020, 09:15[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Президент США Дональд Трамп в рамках митинга заявил, что поддержка кандидата на пост американского лидера от демократов Джо Байдена экс-лидером Штатов Бараком Обамой не должна беспокоить республиканцев.
Ранее 44-й президент США Барак Обама выступил на митинге в поддержку Джо Байдена и подверг Дональда Трампа жесткой критике.
Действующий американский лидер заявил, что никто так активно не участвовал в агитации в пользу соперницы Трампа на выборах 2016 года Хиллари Клинтон, как Обама. "Он был повсюду", – заметил политик и добавил, что все равно одержал победу и стал президентом.
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