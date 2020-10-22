Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Трамп и Байден в четверг проведут заключительный тур предвыборных теледебатов в Нэшвилле

, 07:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Трамп и Байден в четверг проведут заключительный тур предвыборных теледебатов в Нэшвилле
дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена, Kevin Dietsch - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency

В Университете Белмонт в Нэшвилле (американский штат Теннесси) в четверг состоится последний раунд дебатов действующего президента США Дональда Трампа и кандидата на пост лидера страны Джо Байдена.

В рамках последнего тура предвыборных теледебатов политики обсудят актуальные вопросы национальной безопасности Соединенных Штатов, изменения климата, а также распространение COVID-19.

Ведущей будет корреспондент телеканала CBS Кристен Уэлкер, которую ранее Дональд Трамп назвал "ужасной и нечестной". Трансляцию дебатов будут вести американские новостные телекомпании с 21:00 по времени восточного побережья США (04:00 пятницы по Москве) в течение полутора часов.

ЕТ

В мире

Украинский политик Андрей Лесик раскритиковал президентство Зеленского: «Сдал национальные интересы с потрохами»

На Украине уличили Зеленского в предательстве страны: «Сдал национальные интересы с потрохами»

Глава Харьковской городской организации партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Андрей Лесик заявил, что президент Украины Владимир Зеленский развивает курс на вступление страны в Евросоюз и НАТО и других планов на посту главы государства у него нет.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью