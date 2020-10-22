Трамп и Байден в четверг проведут заключительный тур предвыборных теледебатов в Нэшвилле

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22 октября 2020, 07:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена, Kevin Dietsch - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency

В Университете Белмонт в Нэшвилле (американский штат Теннесси) в четверг состоится последний раунд дебатов действующего президента США Дональда Трампа и кандидата на пост лидера страны Джо Байдена.

В рамках последнего тура предвыборных теледебатов политики обсудят актуальные вопросы национальной безопасности Соединенных Штатов, изменения климата, а также распространение COVID-19.

Ведущей будет корреспондент телеканала CBS Кристен Уэлкер, которую ранее Дональд Трамп назвал "ужасной и нечестной". Трансляцию дебатов будут вести американские новостные телекомпании с 21:00 по времени восточного побережья США (04:00 пятницы по Москве) в течение полутора часов.