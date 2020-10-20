Трамп настроил против себя провинциальных женщин и религиозных избирателей

Аргументы Недели → В мире 13+

20 октября 2020, 18:41 [ «Аргументы Недели» ]

Последние дни предвыборной кампании в США проходят очень напряжённо. Кандидаты Дональд Трамп и Джозеф Байден посещают колеблющиеся штаты, где население ещё не определилось с выбором.



Эксперты указывают, что рейтинги Байдена держатся на отметке 53%. Планы Трампа увеличить свой электорат пока не оправдываются. Ситуация может поменяться после последних дебатов, намеченных на 22 октября. Они будут проходить в штате Теннеси, где у главы Белого Дома имеется значительное превосходство над конкурентом.



New York Times ранее писала, что Байден имеет большую популярность у провинциальных женщин. Им претит стиль управления Трампа, который неоднократно в циничной и пафосной форме обращался к слабому полу. Религиозные избиратели также отвернулись от американского президента из-за его недостойного поведения.



Предсказать итоги голосования очень сложно, так как американское общество хладнокровно готовится к голосованию. Демократы при этом считают, что победа их кандидата гарантирована.



Нынешние выборы отличаются от 2016 года тем, что ранее Трамп не имел политического опыта и был малозаметен. Сейчас его можно назвать состоявшимся политиком. Однако часть американцев планируют голосовать не столько за демократов, сколько против Трампа.



