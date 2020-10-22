Трамп пообещал, что в случае его переизбрания США не будут участвовать в «безумных» войнах за рубежом

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22 октября 2020, 08:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

президент США Дональд Трамп, Kevin Dietsch/Pool

Президент США Дональд Трамп в рамках предвыборного митинга заявил, что в случае его переизбрания на грядущих выборах страна не будет участвовать в "абсолютно безумных" войнах за границей.

Трамп заявил, что США нанесут удары по террористам, угрожающим городам страны, и не допустят участия Америки в "странных, абсолютно безумных" войнах за рубежом.

Американский лидер подчеркнул, что его страна будет сохранять свою военную мощь. Дональд Трамп вновь заметил, что США в настоящий момент располагают "величайшей" боевой техникой в мире. По словам политика, речь идет о ракетах, танках, подлодках, кораблях, истребителях.