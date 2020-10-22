Пушков считает, что возможный ввод турецких войск в Карабах исключил бы мирное разрешение конфликта

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22 октября 2020, 07:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

сенатор Алексей Пушков, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в четверг, 22 октября, оценил возможный ввод турецких военных в Нагорный Карабах в случае просьбы со стороны Баку.

Накануне вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что страна готова направить свои войска в Карабах, если со стороны Азербайджана поступит соответствующая просьба.

Алексей Пушков выразил уверенность, что ввод турецких военных в Нагорный Карабах привел бы к расширению конфликта и полностью исключил бы мирный сценарий развития ситуации. "Не говоря уже о возрождении призраков прошлого", – добавил сенатор.