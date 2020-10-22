Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Пушков считает, что возможный ввод турецких войск в Карабах исключил бы мирное разрешение конфликта

, 07:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

Пушков считает, что возможный ввод турецких войск в Карабах исключил бы мирное разрешение конфликта
сенатор Алексей Пушков, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в четверг, 22 октября, оценил возможный ввод турецких военных в Нагорный Карабах в случае просьбы со стороны Баку.

Накануне вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что страна готова направить свои войска в Карабах, если со стороны Азербайджана поступит соответствующая просьба.

Алексей Пушков выразил уверенность, что ввод турецких военных в Нагорный Карабах привел бы к расширению конфликта и полностью исключил бы мирный сценарий развития ситуации. "Не говоря уже о возрождении призраков прошлого", – добавил сенатор.

ЕТ

В мире

Украинский политик Андрей Лесик раскритиковал президентство Зеленского: «Сдал национальные интересы с потрохами»

На Украине уличили Зеленского в предательстве страны: «Сдал национальные интересы с потрохами»

Глава Харьковской городской организации партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Андрей Лесик заявил, что президент Украины Владимир Зеленский развивает курс на вступление страны в Евросоюз и НАТО и других планов на посту главы государства у него нет.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью