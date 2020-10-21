В Таиланде продлили режим чрезвычайного положения из-за коронавируса нового типа до 30 ноября

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21 октября 2020, 22:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Вирус. Фото: pixabay.com

В Таиланде принято решение продлить режим чрезвычайного положения, введенный в стране из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили в центре по борьбе с коронавирусной инфекцией в королевстве.

Уточняется: режим ЧП будет с 1 до 30 ноября. Это будет седьмое продление, которое направлено на дальнейшее обеспечение безопасности населения королевства.

Первый случай заражения коронавирусом в Таиланде выявили 13 января. 22 марта был отмечен самый значительный прирост зараженных- 188 человек. К настоящему времени общее число инфицированных в регионе составило 3,7 тыс., вылечились более 3,4 тыс. жителей, скончались 59 пациентов.

Ранее сообщалось: у министра здравоохранения Бразилии Эдуарда Пазуэллы выявили коронавирусную инфекцию.