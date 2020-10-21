В Таиланде продлили режим чрезвычайного положения из-за коронавируса нового типа до 30 ноября
21 октября 2020, 22:31[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
В Таиланде принято решение продлить режим чрезвычайного положения, введенный в стране из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили в центре по борьбе с коронавирусной инфекцией в королевстве.
Уточняется: режим ЧП будет с 1 до 30 ноября. Это будет седьмое продление, которое направлено на дальнейшее обеспечение безопасности населения королевства.
Первый случай заражения коронавирусом в Таиланде выявили 13 января. 22 марта был отмечен самый значительный прирост зараженных- 188 человек. К настоящему времени общее число инфицированных в регионе составило 3,7 тыс., вылечились более 3,4 тыс. жителей, скончались 59 пациентов.
Ранее сообщалось: у министра здравоохранения Бразилии Эдуарда Пазуэллы выявили коронавирусную инфекцию.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.