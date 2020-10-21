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В Турции выявили больше двух тысяч случаев коронавируса нового типа впервые с мая

, 21:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Турции выявили больше двух тысяч случаев коронавируса нового типа впервые с мая
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Число выявленных зараженных коронавирусной инфекции в Турции за сутки составило 2013 человек. Это наибольший показатель с 6 мая.

Известно: в сентябре и октябре в стране неоднократно фиксировались наибольшие с мая показатели новых случаев коронавируса нового типа за сутки.

Уточняется, что сегодня выявлено 2013 новых случаев COVID-19, всего заразившихся  в регионе - 353 426. Умерли 68 больных, всего скончавшихся - 9513. Вылечились уже 308 446 пациентов.

Ранее сообщалось: в психоневрологическом интернате Бурятии 140 человек заболели коронавирусом.

ЕЧ

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