В психоневрологическом интернате Бурятии 140 человек заболели COVID-19
21 октября 2020, 20:54[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Вспышка коронавируса зафиксирована в бурятском Бабушкинском психоневрологическом интернате, где проживает 210 человек. Об этом рассказала пресс-служба министерства социальной защиты республики.
Известно: диагноз подтвержден у 143 человек, 43 из них госпитализированы. Сейчас идет служебное расследование.
В интернат направлен дополнительный медицинский персонал из Республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн. Больные с температурой изолированы, персонал приступает к работе после получения отрицательных результатов теста на COVID-19 и работает в режиме двухнедельной смены.
Ранее сообщалось: министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заразился коронавирусом нового типа.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.