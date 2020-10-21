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В психоневрологическом интернате Бурятии 140 человек заболели COVID-19

, 20:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В психоневрологическом интернате Бурятии 140 человек заболели COVID-19
Больница. Фото: pixabay.com

Вспышка коронавируса зафиксирована в бурятском Бабушкинском психоневрологическом интернате, где проживает 210 человек. Об этом рассказала пресс-служба министерства социальной защиты республики.

Известно: диагноз подтвержден у 143 человек, 43 из них госпитализированы. Сейчас идет служебное расследование.

В интернат направлен дополнительный медицинский персонал из Республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн. Больные с температурой изолированы, персонал приступает к работе после получения отрицательных результатов теста на COVID-19 и работает в режиме двухнедельной смены.

Ранее сообщалось: министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заразился коронавирусом нового типа.

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