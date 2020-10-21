Представители армии Нагорного Карабаха заявили об использовании Азербайджаном чешских артиллерийских установок DANA

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21 октября 2020, 19:04 [ «Аргументы Недели» ]

Armenian Defense Ministry, globallookpress.com

Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявила, что вооруженные силы Азербайджана применяют чешскую 152-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку DANA.

Факты, доказывающие применение азербайджанскими военными чешской пушки-гаубицы "ДАНА", оказались в распоряжении соответствующих служб Нагорно-Карабахской армии.

В сообщении, размещенном на странице карабахской армии в Facebook, отмечается, что кроме израильского и турецкого вооружения, Баку использует чешскую самоходную артиллерийскую установку DANA.

По данным армии НКР, указанные САУ находятся на балансе одной из воинских частей ВС Азербайджана центрального подчинения, а это означает, что с начала боевых действий 27 сентября в результате целевых ударов Армии обороны азербайджанская корпусная артиллерия понесла серьезные потери.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал своих соотечественников взять в руки оружие. Пашинян считает, что армянский народ только с оружием в руках сможет добиться приемлемого для себя решения карабахского конфликта.