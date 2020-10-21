Никол Пашинян призвал армянский народ взять оружие в руки

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21 октября 2020, 16:50 [ «Аргументы Недели» ]

Никол Пашинян, Mikhael Klimentyev/ZUMAPRESS.com

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал своих соотечественников взять в руки оружие. Пашинян считает, что армянский народ только с оружием в руках сможет добиться приемлемого для себя решения карабахского конфликта.

Пашинян в прямом эфире в Facebook заявил: "Наши дальнейшие действия - это борьба до конца, во имя прав нашего народа. Вне зависимости, что произойдет, надо бороться во имя прав нашего народа. Сегодня в контексте позиции Азербайджана бороться во имя прав нашего народа означает, в первую очередь, взять оружие в руки и стоять на защите своей родины. При эффективной организации этого процесса мы сможем достичь приемлемого для нас дипломатического решения".

Пашинян отметил, что сейчас Азербайджан не согласен ни на что, кроме капитуляции Карабаха. "А это, вы понимаете, что означает", - подчеркнул он.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе началось 27 сентября. Погибли как армяне, так и азербайджанцы.

В министерстве окружающей среды Армении сегодня заявили, что ситуация с телами, оставленными в районе боевых действий, в настоящий момент выходит из-под контроля и может привести к наступлению экологической катастрофы в Закавказье.