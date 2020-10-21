Sohu: американские подлодки Sea Wolf попытаются заманить флот России в ловушку в Баренцевом море

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21 октября 2020, 17:16 [ «Аргументы Недели» ]

Подводная лодка, MOD Russia / globallookpress.com

Подлодки Соединенных Штатов Sea Wolf попытаются заманить российский флот в ловушку в Баренцевом море. Соответствующий прогноз содержится в материале, размещенном некоторое время назад на страницах китайских сетевых СМИ.

Как пишет портал Sohu, Вашингтон намерен разместить три субмарины Sea Wolf на норвежской базе, которая расположена всего в 350 километрах от границы с РФ.

Основная ударная сила российских ВМФ сосредоточена на севере, отмечается в процитированной публикации. Ее авторы выразили уверенность в том, что Sea Wolf попытаются заманить флот РФ в ловушку в Баренцевом море. В частности, американские лодки могут перекрыть проход через Норвежское море в западное полушарие.

Ранее в среду сообщалось, что Sohu предрекло «очень жесткий» ответ Москвы в случае нового расширения Североатлантического альянса.