Издание Sohu предрекло «очень жесткий» ответ России в случае нового расширения НАТО
21 октября 2020, 12:25[ «Аргументы Недели» ]
Ответ Российской Федерации в случае нового расширения НАТО будет «очень жестким». Соответствующий прогноз содержится в материале, размещенном некоторое время назад на страницах китайской интернет-прессы.
Как пишет издание Sohu, число участников Североатлантического альянса достигло тридцати после присоединения к нему Северной Македонии. Следующей страной, которая вступит в блок, может стать Швеция.
В процитированной публикации предсказывается, что дальнейшее расширение НАТО приведет к «очень жесткому» ответу со стороны Москвы. Отмечается, что новое увеличение количества членов альянса вынудит РФ «предпринять необходимые контратаки». Какие именно – портал не уточняет.
Ранее сегодня сообщалось, что в отечественных СМИ высказали точку зрения, согласно которой войны в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе «подмочили репутацию» систем С-300 и «Панцирь».
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