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Издание Sohu предрекло «очень жесткий» ответ России в случае нового расширения НАТО

, 12:25 [ «Аргументы Недели» ]

Издание Sohu предрекло «очень жесткий» ответ России в случае нового расширения НАТО
Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Ответ Российской Федерации в случае нового расширения НАТО будет «очень жестким». Соответствующий прогноз содержится в материале, размещенном некоторое время назад на страницах китайской интернет-прессы.

Как пишет издание Sohu, число участников Североатлантического альянса достигло тридцати после присоединения к нему Северной Македонии. Следующей страной, которая вступит в блок, может стать Швеция.

В процитированной публикации предсказывается, что дальнейшее расширение НАТО приведет к «очень жесткому» ответу со стороны Москвы. Отмечается, что новое увеличение количества членов альянса вынудит РФ «предпринять необходимые контратаки». Какие именно – портал не уточняет.

Ранее сегодня сообщалось, что в отечественных СМИ высказали точку зрения, согласно которой войны в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе «подмочили репутацию» систем С-300 и «Панцирь».

ДЦ

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