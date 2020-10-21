«ВПК»: войны в Сирии, Ливии и Карабахе «подмочили репутацию» российских С-300 и «Панциря»

Военные конфликты на территории Сирии, Ливии и Нагорного Карабаха «подмочили репутацию» гордости российской оборонной промышленности – зенитных систем С-300 и «Панцирь». Соответствующая оценка содержится в материале, размещенном на страницах отечественной прессы.
Как пишет газета «ВПК», некоторое время назад в Карабахе связка из дрона-разведчика и пилотируемого самолета поразила армянский С-300. Ранее турецкие аппараты Bayraktar TB2 проводили успешные атаки против комплексов «Панцирь» в Сирии и Ливии, напоминает издание.
Отмечается, что данные инциденты «подмочили репутацию» названных систем.
Ранее сегодня сообщалось, что сайт Avia.pro опубликовал новость, согласно которой Баку за одну ночь отвоевал всю восточную часть Нагорного Карабаха.
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