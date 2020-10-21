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«ВПК»: войны в Сирии, Ливии и Карабахе «подмочили репутацию» российских С-300 и «Панциря»

, 11:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Военно-промышленный курьер»

«ВПК»: войны в Сирии, Ливии и Карабахе «подмочили репутацию» российских С-300 и «Панциря»
Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Военные конфликты на территории Сирии, Ливии и Нагорного Карабаха «подмочили репутацию» гордости российской оборонной промышленности – зенитных систем С-300 и «Панцирь». Соответствующая оценка содержится в материале, размещенном на страницах отечественной прессы.

Как пишет газета «ВПК», некоторое время назад в Карабахе связка из дрона-разведчика и пилотируемого самолета поразила армянский С-300. Ранее турецкие аппараты Bayraktar TB2 проводили успешные атаки против комплексов «Панцирь» в Сирии и Ливии, напоминает издание.

Отмечается, что данные инциденты «подмочили репутацию» названных систем.

Ранее сегодня сообщалось, что сайт Avia.pro опубликовал новость, согласно которой Баку за одну ночь отвоевал всю восточную часть Нагорного Карабаха.

ДЦ

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