«ВПК»: войны в Сирии, Ливии и Карабахе «подмочили репутацию» российских С-300 и «Панциря»

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21 октября 2020, 11:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Военно-промышленный курьер»

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Военные конфликты на территории Сирии, Ливии и Нагорного Карабаха «подмочили репутацию» гордости российской оборонной промышленности – зенитных систем С-300 и «Панцирь». Соответствующая оценка содержится в материале, размещенном на страницах отечественной прессы.

Как пишет газета «ВПК», некоторое время назад в Карабахе связка из дрона-разведчика и пилотируемого самолета поразила армянский С-300. Ранее турецкие аппараты Bayraktar TB2 проводили успешные атаки против комплексов «Панцирь» в Сирии и Ливии, напоминает издание.

Отмечается, что данные инциденты «подмочили репутацию» названных систем.

Ранее сегодня сообщалось, что сайт Avia.pro опубликовал новость, согласно которой Баку за одну ночь отвоевал всю восточную часть Нагорного Карабаха.