Avia.pro: армия Азербайджана за одну ночь отвоевала всю восточную часть Карабаха
21 октября 2020, 09:42[ «Аргументы Недели» ]Источник: Аvia.pro
Азербайджанские Вооруженные силы в течение одной ночи смогли взять под свой контроль всю восточную часть Нагорного Карабаха. Соответствующее утверждение содержится в публикации, появившейся на страницах российских сетевых СМИ.
Как пишет ресурс Avia.pro, Баку выполнил стратегическую задачу, отвоевав всю восточную часть Карабаха. Фактически Азербайджан смог увеличить в два раза площадь контролируемой территории в регионе, говорится в процитированном материале.
Отмечается, что в течение ближайших суток подразделения Баку могут ударить по противнику сразу с двух направлений – с северного и восточного.
Ранее сегодня сообщалось, что, согласно сведениям Avia.pro, Азербайджан за пять минут выпустил по Карабаху и позициям армии Армении 150 реактивных боеприпасов.
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