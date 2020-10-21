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Avia.pro: армия Азербайджана за одну ночь отвоевала всю восточную часть Карабаха

, 09:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Avia.pro: армия Азербайджана за одну ночь отвоевала всю восточную часть Карабаха
Военные учения, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Азербайджанские Вооруженные силы в течение одной ночи смогли взять под свой контроль всю восточную часть Нагорного Карабаха. Соответствующее утверждение содержится в публикации, появившейся на страницах российских сетевых СМИ.

Как пишет ресурс Avia.pro, Баку выполнил стратегическую задачу, отвоевав всю восточную часть Карабаха. Фактически Азербайджан смог увеличить в два раза площадь контролируемой территории в регионе, говорится в процитированном материале.

Отмечается, что в течение ближайших суток подразделения Баку могут ударить по противнику сразу с двух направлений – с северного и восточного.

Ранее сегодня сообщалось, что, согласно сведениям Avia.pro, Азербайджан за пять минут выпустил по Карабаху и позициям армии Армении 150 реактивных боеприпасов.

ДЦ

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