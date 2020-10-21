Азербайджан за пять минут выпустил по Карабаху и позициям армии Армении 150 снарядов

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21 октября 2020, 09:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Реактивная система залпового огня «Град», MOD Russia / globallookpress.com

Вооруженные силы Азербайджана провели массированную артиллерийскую атаку в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом рассказывается в материале, размещенном на страницах российских интернет-СМИ.

Сайт Avia.pro пишет, что за пять минут азербайджанские военные выпустили по территории Карабаха и позициям армянской армии 150 реактивных снарядов. Вероятно, Баку применил установки «Град».

Как отмечается в процитированной публикации, ситуация для армянской стороны складывается неблагоприятно – если не произойдет вмешательства России, Карабах может перейти под полный контроль Баку через одну-две недели.

Ранее в среду сообщалось, что в Ереване заявили о «полном провале» наступления Азербайджана на юге Нагорного Карабаха.