Война в Карабахе длится уже чуть более трёх недель, а конца и края ей нет

Аргументы Недели → В мире 13+

21 октября 2020, 13:21 [ «Аргументы Недели» ]

До сих пор не ясна и позиция Еревана. С одной стороны, Пашинян призывает всех признать Карабах по схеме «признание ради спасения». Но при этом сам заявляет, что Армения его признает, только если поймёт, что Азербайджан останавливаться не собирается. Но когда поймёт – непонятно. При этом в стране проходят многотысячные митинги с требованием признать Карабах. Совсем не исключено, что позиция Еревана в вопросе признания Карабаха обуславливается не желанием Пашиняна, но требованиями Москвы. Ведь пока Россия может выступить и посредником и миротворцем, сохраняя при этом открытыми военные опции.



Скоро зима. В горах будет холодно, снежно, и воевать станет совсем тяжело. Встанет вопрос, как на захваченных территориях снабжать войска зимой с учётом того, что уже сейчас там разворачивается диверсионная война. Не надо забывать и о том, что у Баку нет бездонных советских складов и нет возможности быстро и массово пополнять склады

боеприпасами. Мощности промышленности скромные, а на мировом рынке можно купить далеко не всё. Скоро встанет вопрос замены стволов артиллерии, особенно большой мощности – их найти сложно. В общем, Баку и Анкаре стоит задуматься, как остановиться и попытаться зафиксировать прибыль. Россия точно не готова допустить гуманитарной катастрофы, геноцида и этнических чисток в регион. Для Москвы это и потеря лица, и вообще нежелательно – так что поводов для вмешательства найдётся достаточно. Да и в СБ ООН по вопросу азербайджанской агрессии может возникнуть редкий в наше время консенсус среди постоянных членов



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