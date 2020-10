Аппарат NASA слетал за мусором на астероид

Космический аппарат Nasa Osiris-Rex благополучно стартовал с поверхности астероида Бенну. Там он выполнял миссию по сбору пыли. Это событие названо большим прорывом современной науки.



Космический аппарат «поцеловал поверхность» Бенну. Nasa Osiris-Rex совершил короткую посадку на астероиде, который находится больше, чем в 321 миллионе километров от Земли. Собрав горсть космического мусора, корабль стартовал и взял обратный курс.

«Я не могу поверить, что мы действительно справились с этим», — поделился радостью ведущий ученый Данте Лоретта из Университета Аризоны: «Космический корабль сделал все, что от него требовалось».

«Мы находимся на пути к возвращению самого большого образца, привезенного домой из космоса со времен Аполлона», — объяснил произошедшее администратор НАСА Джим Бриденстайн: «Если все пойдет хорошо, этот образец будет изучаться учеными на протяжении многих поколений».

Возвращение Nasa Osiris-Rex на землю ожидается в 2023 году. Событие, конечно, для космической науки большое. Но до американской миссии была еще японская. Космический аппарат японских ученых отправился к астероиду Рюгу. Он должен вернуться в декабре.

