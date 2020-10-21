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В Финляндии мужчину обязали выплачивать алименты за ребенка, которого его жена родила от любовника

, 13:10 [ «Аргументы Недели» ]

В Финляндии мужчину обязали выплачивать алименты за ребенка, которого его жена родила от любовника
ребенок, фото: pixabay.com

У семейной пары ребенок родился два года назад, но муж узнал об измене супруги только недавно. При этом суд Финляндии обязал мужчину выплачивать алименты за ребенка.Таков закон страны.

Мужчина слишком поздно узнал, что малыш не родной, сообщает "Мир 24". По финским законам, даже несмотря на то, что мужчина подал на развод с просьбой снять с него отцовские обязательства, отказаться от отцовства можно не позднее двух лет после рождения неродного ребенка.

Финн теперь будет каждый месяц платить бывшей жене 308 евро. Также он обязан оплатить судебные издержки супруги.

Ранее сообщалось, что жительница Краснодара задолжала по алиментам более 700 тыс. руб.

НС

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