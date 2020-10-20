Жительница Краснодара задолжала по алиментам более 700 тыс. руб

Аргументы Недели → Общество

20 октября 2020, 12:34 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Краснодарка задолжала свыше семисот тысяч рублей по алиментам на ребёнка, которого оставила на попечение бывшего мужа.



Какое-то время женщина выплачивала по пятьсот рублей в месяц, предоставив минимальные сведения о доходах, однако позже и эти деньги мать перестала переводить на содержание ребёнка, - сообщает пресс-служба краевого ГУФССП России.



Итогом беседы с судебными приставами стало привлечение женщины к административным работам сроком в пятьдесят часов. Но даже такая мера не повлияла на должницу и деньги ребёнок так и не получил.



В ответ на запрос специалистов о материальном положении женщины выяснилось, что она работает в большой аптеке, имеет собственную квартиру и накопительный банковский счёт. В итоге те средства, которые были на счету, взыскали, а последующие платежи будут ежемесячно удерживаться из зарплаты матери.