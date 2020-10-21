От коронавируса вылечились больше 30 миллионов человек

Количество выздоровевших от коронавируса превысило отметку в 30 миллионов человек. Таковы данные ресурса Worldometers.
Выздоровевших на всей планете уже насчитывается 30 654 327 человек. Заразились коронавирусом за всю историю пандемии 41 091 116. Умерли 1 130 485 человек. Но по статистике, получается, большинство выздоровели.
Лидируют в общей статистике коронавируса Соединенные Штаты. На втором месте Индия, но центр пандемии переместился именно туда. В этой стране уже давно количество суточных диагнозов самое большое на планете.
На третьем месте Бразилия, на четвертом Россия, на пятом Испания. Последние две страны переживают вторую волну. В России количество суточных диагнозов увеличилось до среднего уровня 15 – 16 тысяч.
|
#
|
Страна
|
Количество заразившихся
|
Новые диагнозы
|
Количество умерших
|
Количество вылечившихся
|
World
|
41,091,116
|
+381,675
|
1,130,485
|
30,654,327
|
1
|
США
|
8,520,822
|
+61,429
|
226,169
|
5,546,675
|
2
|
Индия
|
7,651,107
|
+54,422
|
115,950
|
6,795,103
|
3
|
Бразилия
|
5,274,817
|
+23,690
|
154,888
|
4,721,593
|
4
|
Россия
|
1,447,335
|
+15,700
|
24,952
|
1,096,560
|
5
|
Испания
|
1,029,668
|
+13,873
|
34,210
|
N/A