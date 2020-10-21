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От коронавируса вылечились больше 30 миллионов человек

, 12:21 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

От коронавируса вылечились больше 30 миллионов человек
прибытие борта из Уханя на фото со страницы Зеленского

Количество выздоровевших от коронавируса превысило отметку в 30 миллионов человек. Таковы данные ресурса Worldometers.

Выздоровевших на всей планете уже насчитывается 30 654 327 человек. Заразились коронавирусом за всю историю пандемии 41 091 116. Умерли 1 130 485 человек. Но по статистике, получается, большинство выздоровели.

Лидируют в общей статистике коронавируса Соединенные Штаты. На втором месте Индия, но центр пандемии переместился именно туда. В этой стране уже давно количество суточных диагнозов самое большое на планете.

На третьем месте Бразилия, на четвертом Россия, на пятом Испания. Последние две страны переживают вторую волну. В России количество суточных диагнозов увеличилось до среднего уровня 15 – 16 тысяч.

#

Страна

Количество заразившихся

Новые диагнозы

Количество умерших

Количество вылечившихся

World

41,091,116

+381,675

1,130,485

30,654,327

1

США

8,520,822

+61,429

226,169

5,546,675

2

Индия

7,651,107

+54,422

115,950

6,795,103

3

Бразилия

5,274,817

+23,690

154,888

4,721,593

4

Россия

1,447,335

+15,700

24,952

1,096,560

5

Испания

1,029,668

+13,873

34,210

N/A

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