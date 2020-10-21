От коронавируса вылечились больше 30 миллионов человек

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21 октября 2020, 12:21 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

прибытие борта из Уханя на фото со страницы Зеленского

Количество выздоровевших от коронавируса превысило отметку в 30 миллионов человек. Таковы данные ресурса Worldometers.

Выздоровевших на всей планете уже насчитывается 30 654 327 человек. Заразились коронавирусом за всю историю пандемии 41 091 116. Умерли 1 130 485 человек. Но по статистике, получается, большинство выздоровели.

Лидируют в общей статистике коронавируса Соединенные Штаты. На втором месте Индия, но центр пандемии переместился именно туда. В этой стране уже давно количество суточных диагнозов самое большое на планете.

На третьем месте Бразилия, на четвертом Россия, на пятом Испания. Последние две страны переживают вторую волну. В России количество суточных диагнозов увеличилось до среднего уровня 15 – 16 тысяч.

# Страна Количество заразившихся Новые диагнозы Количество умерших Количество вылечившихся World 41,091,116 +381,675 1,130,485 30,654,327 1 США 8,520,822 +61,429 226,169 5,546,675 2 Индия 7,651,107 +54,422 115,950 6,795,103 3 Бразилия 5,274,817 +23,690 154,888 4,721,593 4 Россия 1,447,335 +15,700 24,952 1,096,560 5 Испания 1,029,668 +13,873 34,210 N/A