В Челябинской области 118 новых случаев заражения ковидом

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21 октября 2020, 11:45 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

По данным регионального минздрава, за прошедшие сутки 118 человек заразились инфекцией, трое – скончались. В числе заболевших – трое школьников. С начала пандемии коронавирусной инфекцией заразилось 18852 южноуральца.

В настоящий момент проходят лечение 3857 человек, за последние сутки из больниц выписали 93 человека, было проведено 6595 исследований методами ИФА и ПЦР.

Трое южноуральцев скончались: мужчина 63 лет умер от коронавируса, у женщин 64 и 80 лет были тяжелые сопутствующие заболевания.

Напоминаем, что вызвать врача можно по телефону неотложной скорой помощи, которая переведена в круглосуточный режим работы. Телефон горячей линии министерства здравоохранения – 8 (351) 240-15-16. Также открыта круглосуточная горячая линия по вопросам граждан 8-800-201-41-88.