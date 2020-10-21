В Челябинской области 118 новых случаев заражения ковидом
21 октября 2020, 11:45[ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]
По данным регионального минздрава, за прошедшие сутки 118 человек заразились инфекцией, трое – скончались. В числе заболевших – трое школьников. С начала пандемии коронавирусной инфекцией заразилось 18852 южноуральца.
В настоящий момент проходят лечение 3857 человек, за последние сутки из больниц выписали 93 человека, было проведено 6595 исследований методами ИФА и ПЦР.
Трое южноуральцев скончались: мужчина 63 лет умер от коронавируса, у женщин 64 и 80 лет были тяжелые сопутствующие заболевания.
Напоминаем, что вызвать врача можно по телефону неотложной скорой помощи, которая переведена в круглосуточный режим работы. Телефон горячей линии министерства здравоохранения – 8 (351) 240-15-16. Также открыта круглосуточная горячая линия по вопросам граждан 8-800-201-41-88.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.