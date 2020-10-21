Глава Минобороны США: Вашингтон хочет постоянно держать механизированную бригаду у границ РФ

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21 октября 2020, 10:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Марк Эспер, фото: US Joint Staff/Globallookpress.com

Министр обороны США Марк Эспер сообщил, что Вашингтон изучает возможность поддерживать присутствие механизированной бригады у границ России не на ротационной, а на постоянной основе.

Эспер отметил, что отправной точкой для данного решения стало подписание соглашения об оборонном сотрудничестве с Польшей и недавние встречи с министрами обороны Румынии и Болгарии. По его словам, теперь есть возможность сохранить вторую кавалерийскую бригаду на переднем крае в некоторых из этих стран на продолжительной основе.

Кроме того, в июле Пентагон планировал вывести часть американских войск из Германии и перебросить ближе к российским границам.