Глава Минобороны США: Вашингтон хочет постоянно держать механизированную бригаду у границ РФ
21 октября 2020, 10:33[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Министр обороны США Марк Эспер сообщил, что Вашингтон изучает возможность поддерживать присутствие механизированной бригады у границ России не на ротационной, а на постоянной основе.
Эспер отметил, что отправной точкой для данного решения стало подписание соглашения об оборонном сотрудничестве с Польшей и недавние встречи с министрами обороны Румынии и Болгарии. По его словам, теперь есть возможность сохранить вторую кавалерийскую бригаду на переднем крае в некоторых из этих стран на продолжительной основе.
Кроме того, в июле Пентагон планировал вывести часть американских войск из Германии и перебросить ближе к российским границам.
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