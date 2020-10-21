Сайт Avia.pro: ВКС РФ уничтожили в Сирии пункт рекрутирования боевиков для войны в Карабахе

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21 октября 2020, 10:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Российские ВКС ликвидировали пункт рекрутирования боевиков для участия в войне в Нагорном Карабахе, который располагался на территории сирийского села Магара. Об этом рассказывается в материале, размещенном в сети.

Согласно сведениям, озвученным источником интернет-ресурса Avia.pro, под удар бомбардировщиков попали не менее двухсот джихадистов, намеревавшихся отправиться в Азербайджан, чтобы воевать в Карабахе.

Официально информация об атаке ВКС РФ по пункту рекрутирования в настоящий момент не подтверждена.

Ранее в среду сообщалось, что, по данным Avia.pro, азербайджанские силы смогли за одну ночь взять под контроль всю восточную часть Нагорного Карабаха.