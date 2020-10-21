Сайт Avia.pro: ВКС РФ уничтожили в Сирии пункт рекрутирования боевиков для войны в Карабахе
21 октября 2020, 10:21[ «Аргументы Недели» ]Источник: Аvia.pro
Российские ВКС ликвидировали пункт рекрутирования боевиков для участия в войне в Нагорном Карабахе, который располагался на территории сирийского села Магара. Об этом рассказывается в материале, размещенном в сети.
Согласно сведениям, озвученным источником интернет-ресурса Avia.pro, под удар бомбардировщиков попали не менее двухсот джихадистов, намеревавшихся отправиться в Азербайджан, чтобы воевать в Карабахе.
Официально информация об атаке ВКС РФ по пункту рекрутирования в настоящий момент не подтверждена.
Ранее в среду сообщалось, что, по данным Avia.pro, азербайджанские силы смогли за одну ночь взять под контроль всю восточную часть Нагорного Карабаха.
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