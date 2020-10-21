Адмирал Игорь Касатонов оценил украинские планы строительства новых военно-морских баз на Черном море
21 октября 2020, 08:49[ «Аргументы Недели» ]Источник: НСН
Бывший командующий Черноморского флота России адмирал Игорь Касатонов назвал "политиканством"планы Украины по строительству новых военно-морских баз на Черном море, о которых сообщил Владимир Зеленский.
"В стратегическом плане они никакого не будут иметь значения. Да и в оперативном плане тоже", — отметил адмирал. Опасности для России они не представляют. Касатонов считает, что после завершения строительства украинские базы будут никому не нужны, в том числе и для НАТО и Турции, которые не станут размещать там свои военные силы.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина начинает строить две государственные украинские военно-морские базы для защиты Черноморского региона.
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