Адмирал Игорь Касатонов оценил украинские планы строительства новых военно-морских баз на Черном море

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21 октября 2020, 08:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

флаг Украины, фото: pixabay.com

Бывший командующий Черноморского флота России адмирал Игорь Касатонов назвал "политиканством"планы Украины по строительству новых военно-морских баз на Черном море, о которых сообщил Владимир Зеленский.

"В стратегическом плане они никакого не будут иметь значения. Да и в оперативном плане тоже", — отметил адмирал. Опасности для России они не представляют. Касатонов считает, что после завершения строительства украинские базы будут никому не нужны, в том числе и для НАТО и Турции, которые не станут размещать там свои военные силы.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина начинает строить две государственные украинские военно-морские базы для защиты Черноморского региона.