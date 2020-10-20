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Зеленский объявил о начале строительства двух военно-морских баз для защиты Черноморского региона

, 13:28 [ «Аргументы Недели» ]

Зеленский объявил о начале строительства двух военно-морских баз для защиты Черноморского региона
Владимир Зеленский, фото из соцсети

Владимир Зеленский во вторник, 20 октября, заявил, что Украина начинает строить две государственные украинские военно-морские базы для защиты Черноморского региона.

Украинский президент сегодня в Верховной раде выступил с ежегодным посланием к депутатам о внутреннем и внешнем положении Украины. Зеленский пообещал, что не позволит сократить финансирование украинской армии в 2021 году.

Президент рассказал о продолжении на Украине модернизации военных судов, таких как фрегат "Гетман Сагайдачный", принята на вооружение противокорабельная крылатая ракета "Нептун", ведется подготовка десантных катеров "Кентавр".

По поводу финансирования Вооруженных сил, Зеленский отметил, что в 2020 году бюджет на армию стал самым большим в истории Украины, и в период пандемии "коронакризиса он не уменьшился ни на гривну".

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