Зеленский объявил о начале строительства двух военно-морских баз для защиты Черноморского региона
20 октября 2020, 13:28[ «Аргументы Недели» ]
Владимир Зеленский во вторник, 20 октября, заявил, что Украина начинает строить две государственные украинские военно-морские базы для защиты Черноморского региона.
Украинский президент сегодня в Верховной раде выступил с ежегодным посланием к депутатам о внутреннем и внешнем положении Украины. Зеленский пообещал, что не позволит сократить финансирование украинской армии в 2021 году.
Президент рассказал о продолжении на Украине модернизации военных судов, таких как фрегат "Гетман Сагайдачный", принята на вооружение противокорабельная крылатая ракета "Нептун", ведется подготовка десантных катеров "Кентавр".
По поводу финансирования Вооруженных сил, Зеленский отметил, что в 2020 году бюджет на армию стал самым большим в истории Украины, и в период пандемии "коронакризиса он не уменьшился ни на гривну".
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.