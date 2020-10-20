Google вышел из тройки самых дорогих брендов мира

20 октября 2020, 22:50[ «Аргументы Недели» ]Источник: Интерфакс
Бренд Google вышел из топ-3 впервые с 2012 года. Компания, занимавшая в прошлом году второе место, опустилась на четвертую позицию из-за сокращения стоимости на 1% - до 165,4 млрд долларов.
Самым дорогим в течение того же периода времени остается бренд Apple – его стоимость повысилась за прошедший год на 38% и почти достигла 323 млрд долларов. На вторую позицию вышел Amazon, скачок стоимости которого составил 60% – до 200,7 млрд долларов.
Также сообщается, что новыми участниками рейтинга в этом году стали Instagram, занявший 19-е место с 26,1 млрд долларов, YouTube (30-е место и 17,3 млрд долларов, а также Zoom, занявший 100-е место и оценивающийся в почти в 4,5 млрд долларов.
Ранее депутат Сергей Миронов предлагал арестовать активы основателя Google на территории РФ.
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