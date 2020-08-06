Миронов хочет предложить арестовать активы основателя Google на территории РФ
6 августа 2020, 14:47[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов планирует предложить МИД включить основателя Google Сергея Брина и других менеджеров и акционеров компании в список лиц, причастных к нарушениям прав и свобод граждан России, с дальнейшим арестом их активов на территории РФ.
Миронов считает, что предприятие, которое действует на территории РФ, может заблокировать работу российского предприятия, руководствуясь требованиями зарубежного законодательства.
«По моему твердому убеждению, это опасный прецедент, грубейшее нарушение национального суверенитета и прямая угроза безопасности нашей страны, – считает Миронов.
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