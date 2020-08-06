Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Миронов хочет предложить арестовать активы основателя Google на территории РФ

, 14:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Миронов хочет предложить арестовать активы основателя Google на территории РФ
Сергей Миронов. Фото: сайт ГД.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов планирует предложить МИД включить основателя Google Сергея Брина и других менеджеров и акционеров компании в список лиц, причастных к нарушениям прав и свобод граждан России, с дальнейшим арестом их активов на территории РФ.

Миронов считает, что предприятие, которое действует на территории РФ, может заблокировать работу российского предприятия, руководствуясь требованиями зарубежного законодательства.

«По моему твердому убеждению, это опасный прецедент, грубейшее нарушение национального суверенитета и прямая угроза безопасности нашей страны, – считает Миронов.

ДВа

Армия

Сирийская армия накрыла смертоносным артиллерийским огнем протурецкую оппозицию

Сирийская армия накрыла смертоносным артиллерийским огнем протурецкую оппозицию

Сирийская арабская армия (САА) в четверг повергла сильному артиллерийскому обстрелу позиции джихадистов вблизи турецкой границы в провинции Латакия, поразив позиции и ряд военных объектов, принадлежащих протурецкой группировке боевиков в этом районе.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью