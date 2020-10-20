Онищенко назвал уничтожение российских аппаратов ИВЛ в США неуважением и политиканством

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20 октября 2020, 22:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Взгляд

Геннадий Онищенко, Vasilii Smirnov/Russian Look

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко во вторник, 20 октября, назвал уничтожение в США российских аппаратов ИВЛ неуважением и демонстративным пренебрежением.

Онищенко в рамках разговора с журналистами подчеркнул, что речь в данном случае идет прежде всего о политике, причем "абсолютно примитивной".

Депутат также заявил, что появившиеся в СМИ данные о том, что российские аппараты и американские электросети являются несовместимыми звучат неубедительно, поскольку предоставление каждой клинике адаптеров для розеток было вполне возможным.

Бывший главный санитарный врач России напомнил, что аппараты ИВЛ, которые РФ подарила Штатам, применяются во всех лечебных учреждениях нашей страны и уже спасли множество жизней.