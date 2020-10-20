ВОЗ выявила рекордный рост числа заражений коронавирусом за неделю в мире - более 2,4 млн
20 октября 2020, 22:25[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Всемирная организация здравоохранения зафиксировала рекордный рост числа заражений коронавирусом нового типа за неделю - более 2,4 млн. Число случаев с летальным исходом увеличилось более чем на 36 тыс.
В ВОЗ подчеркнули, что количество новых случаев заражения COVID-19 продолжает расти, а число новых смертей от коронавирусной инфекции остается относительно стабильным. Уточняется, что к 18 октября поступила информация о более чем 40 млн заболевших и 1,1 млн умерших от коронавируса в мире.
Подчеркивается, что самая тяжелая ситуация с заболеваемостью зафиксирована в Северной и Южной Америке.
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