ВОЗ выявила рекордный рост числа заражений коронавирусом за неделю в мире - более 2,4 млн

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20 октября 2020, 22:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

ампулы, Marijan Murat/dpa

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала рекордный рост числа заражений коронавирусом нового типа за неделю - более 2,4 млн. Число случаев с летальным исходом увеличилось более чем на 36 тыс.

В ВОЗ подчеркнули, что количество новых случаев заражения COVID-19 продолжает расти, а число новых смертей от коронавирусной инфекции остается относительно стабильным. Уточняется, что к 18 октября поступила информация о более чем 40 млн заболевших и 1,1 млн умерших от коронавируса в мире.

Подчеркивается, что самая тяжелая ситуация с заболеваемостью зафиксирована в Северной и Южной Америке.