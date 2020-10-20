В Греции выявили рекордный прирост новых случаев заражения COVID-19

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20 октября 2020, 20:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Афины, pixabay.com

За минувшие сутки на территории Греции выявили рекордный прирост случаев заражения коронавирусом нового типа. Данную информацию предоставила национальная организация общественного здравоохранения.

Уточняется, что за минувшие 24 часа в Германии зарегистрировали 667 новых случаев заражения COVID-19. До этого максимальное количество заболевших за сутки было зафиксировано в стране 16 октября – 508. Общее число инфицированных с начала пандемии составило 26 469.

За сутки от коронавируса скончались 8 человек. Общее количество жертв заболевания достигло к настоящему моменту 528.