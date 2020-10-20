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В Греции выявили рекордный прирост новых случаев заражения COVID-19

, 20:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Греции выявили рекордный прирост новых случаев заражения COVID-19
Афины, pixabay.com

За минувшие сутки на территории Греции выявили рекордный прирост случаев заражения коронавирусом нового типа. Данную информацию предоставила национальная организация общественного здравоохранения.

Уточняется, что за минувшие 24 часа в Германии зарегистрировали 667 новых случаев заражения COVID-19. До этого максимальное количество заболевших за сутки было зафиксировано в стране 16 октября – 508. Общее число инфицированных с начала пандемии составило 26 469.

За сутки от коронавируса скончались 8 человек. Общее количество жертв заболевания достигло к настоящему моменту 528.

ЕТ

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