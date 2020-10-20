В Британии выявили рекордное с начала пандемии число случаев заражения COVID-19 в сутки

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20 октября 2020, 19:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

анализ крови, Naveen Sharma/Keystone Press Agency

В Великобритании во вторник выявили рекордное с начала пандемии количество случаев заражения коронавирусом нового типа за сутки. За минувшие 24 часа на территории страны заболели 21 331 человек.

Согласно последней информации Министерства здравоохранения Великобритании, за минувшие сутки в стране также зафиксировали максимальное с 5 июня число смертей среди зараженных коронавирусной инфекцией.

Ранее сегодня стало известно, что британское правительство планирует выделить больше 30 миллионов фунтов стерлингов на испытания вакцины от коронавируса нового типа. В рамках этого процесса добровольцы будут намеренно заражаться COVID-19.