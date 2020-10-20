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МЧС РФ доставит в Анголу и Кабо-Верде около 22 тонн защитных масок и средств дезинфекции

, 18:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

МЧС РФ доставит в Анголу и Кабо-Верде около 22 тонн защитных масок и средств дезинфекции
медицинские маски, pixabay.com

Самолет МЧС России доставит в Анголу и Кабо-Верде почти 22 тонны гуманитарной помощи для борьбы с распространением коронавируса нового типа. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что доставка индивидуальных средств защиты и дезинфекции, а также медицинских изделий будет осуществлена во вторник, 20 октября, самолетом Ил-76 МЧС России из Москвы. В ведомстве подчеркнули, что гумпомощь будет оказана Анголе и Кабо-Верде в соответствии с решением правительства Российской Федерации в рамках борьбы с пандемией COVID-19.

Ранее аналогичная помощь была оказана Россией Центральноафриканской Республике, республикам Зимбабве и Конго. В июле она была направлена Киргизии.

ЕТ

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