МЧС РФ доставит в Анголу и Кабо-Верде около 22 тонн защитных масок и средств дезинфекции
20 октября 2020, 18:10[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Самолет МЧС России доставит в Анголу и Кабо-Верде почти 22 тонны гуманитарной помощи для борьбы с распространением коронавируса нового типа. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что доставка индивидуальных средств защиты и дезинфекции, а также медицинских изделий будет осуществлена во вторник, 20 октября, самолетом Ил-76 МЧС России из Москвы. В ведомстве подчеркнули, что гумпомощь будет оказана Анголе и Кабо-Верде в соответствии с решением правительства Российской Федерации в рамках борьбы с пандемией COVID-19.
Ранее аналогичная помощь была оказана Россией Центральноафриканской Республике, республикам Зимбабве и Конго. В июле она была направлена Киргизии.
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