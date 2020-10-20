Оппоненты Додона требуют снять его с предвыборной гонки
20 октября 2020, 22:05[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Оппоненты президента Молдавии Игоря Додона на выборах главы государства требуют исключить его из предвыборной гонки.
Соответствующий запрос направил кандидат от блока сторонников присоединения Молдавии к Румынии Дорин Киртоакэ. В качестве основания он привел журналистское расследование, в котором Додона связывают с российскими спецслужбами.
В материале сообщалось, что якобы у Игоря Додона есть кураторы из «молдавского отдела» Кремля. Кроме того, молдавский лидер «сотрудничал с бывшими и действующими сотрудниками российской разведки». Пресс-секретарь президента Людмила Мунтяну назвала это расследование «сфабрикованной перед выборами ложью».
Ранее Додон пообещал вернуть в Молдавию русский язык и российское телевидение.
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